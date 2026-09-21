Il tifone Dujuan si avvicina alle coste del Giappone, previsti venti a 198 km orari

Un tifone si sta dirigendo verso la costa pacifica del Giappone orientale e l'Agenzia meteorologica giapponese ha lanciato un'allerta per l'arrivo di forti piogge, venti e frane. Segnalato il rischio di forti precipitazioni nelle regioni del Kanto-Koshin (Giappone orientale) e del Tokai (Giappone centrale). Il venticinquesimo tifone dell'anno ha già causato disagi ai trasporti, costringendo alla chiusura di alcuni tratti autostradali e potrebbe causare ritardi e cancellazioni ai servizi dei treni ad alta velocità che collegano Tokyo al Giappone occidentale nel corso del pomeriggio. Secondo il sito web dell'agenzia, sono previste raffiche di vento massime di 198 km/h e pioggia fino a 350 millimetri nella regione del Tokai, 300 mm nella regione del Kanto e nell'arcipelago di Izu, e 200 mm nella regione del Tohoku (Giappone nord-orientale) nelle 24 ore precedenti le ore 6 di martedì.

Il tifone Dujuan ha causato la cancellazione di almeno 275 voli in Giappone e ha fatto scattare allerte per precipitazioni potenzialmente da record, mentre la tempesta si avvicina a Tokyo. Chiusura anticipata, nella capitale, per una delle più grandi fiere di videogiochi al mondo, il Tokyo Game Show, interruzioni di corrente per migliaia di persone. L'Agenzia meteorologica giapponese aveva avvertito che l'intensificazione di piogge e venti era prevista già prima dell'arrivo del tifone. "Il totale delle precipitazioni fino a martedì potrebbe superare la media mensile di settembre, dando luogo a piogge torrenziali da record", ha dichiarato l'agenzia. La velocità del vento del tifone raggiungeva i 144 chilometri orari mentre la tempesta si trovava a circa 110 chilometri da Hachijojima, una delle isole più remote di Tokyo. Oltre 4 mila famiglie a Chiba, vicino a Tokyo, sono rimaste senza elettricità. Japan Airlines ha cancellato 120 voli nazionali e 15 internazionali, mentre All Nippon Airways ha cancellato 140 voli nazionali. Gli operatori ferroviari di Tokyo e delle regioni limitrofe hanno sospeso il servizio su alcune tratte.