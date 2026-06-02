Terremoto di magnitudo 6.2 in Calabria, non ci sarebbero danni

Un terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato dopo mezzanotte, con epicentro a 250 chilometri di profondità e al largo della costa calabrese di Amantea (Cosenza). Il sisma è stato avvertito nelle regioni del sud che si affacciano sul Tirreno: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la Protezione civile regionale che i vigili del fuoco, soprattutto per avere informazioni.

La sala operativa della Protezione civile regionale della Calabria, come ha riferito il dirigente Domenico Costarella, ha iniziato a contattare tutti i sindaci dell'area più prospicente all'epicentro come Cetrato, Lamezia Terme ed Amantea. Al momento non risultano segnalazioni di danni né richieste di soccorso.I contatti proseguono con altri enti per fugare ogni dubbio. La situazione, comunque, è sotto costante monitoraggio.

il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, ha reso noto di essere in contatto costante con il distaccamento dei vigili del fuoco ma che «non ci sono al momento segnalazioni importanti o gravi criticità; solo qualche allarme scattato e tanta paura. Girano alcune foto di colonne crollate o altri danni importanti: mi sono recato sui posti accertandomi che siano false. Purtroppo gli imbecilli non mancano nemmeno in queste occasioni delicate e importanti. Continuerò a rimanere in contatto con i vigili del fuoco e tutte le forze dell'ordine per ogni eventuale criticità che al momento, lo ripeto, non sono state rilevate».