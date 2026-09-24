Televisione, è morta Elena Pero. Era la voce del tennis per Sky

Televisione, è morta Elena Pero. Era la voce del tennis per Sky

Lutto nel mondo della tv e del giornalismo sportivo: è morta Elena Pero, storica cronista di Sky e voce del tennis. Lo ha annunciato la stessa Sky con un commosso e partecipato ricordo, rilanciato dalle trasmissioni in diretta tv e sui propri canali internet. Elena Però aveva 60 anni.

«Non ha saltato una telecronaca, neppure durante la malattia - ha sottolineato la redazione di Sky in un messaggio letto dal direttore -. L'ultima volta che l'abbiamo ascoltata, noi come voi da casa, è stata a Wimbledon, dove ha celebrato la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner, come aveva fatto per la storica prima volta - il 13 luglio 2025 - in coppia con Paolo Bertolucci, che ha composto con lei, in oltre 20 anni di telecronache assieme, il secondo formidabile doppio della sua carriera».

Elena Pero ha lavorato per Sky Sport per più di trentacinque anni, da quando si chiamava Telepiù, dove era entrata fin dalla sua fondazione, come giornalista praticante nel 1991, assunta da Rino Tommasi, il suo grande maestro.