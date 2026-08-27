Subiaco, interviene per difendere la figlia e accoltella il fidanzato

Fermato un 39enne colombiano. Aveva con sè un coltello da 30 centimetri. La vittima è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita

Era intervenuto per aiutare la figlia che stava avendo una discussione col fidanzato e ha finito però per accoltellare l'uomo. La vicenda è accaduta domenica sera a Subiaco, vicino a Roma, quando i Carabinieri hanno arrestato un 39enne colombiano, residente ad Affile, per lesioni personali aggravate.

L'uomo sarebbe intervenuto a difesa della figlia 20enne che stava litigando con il fidanzato, un 26enne connazionale, e avrebbe iniziato a discutere animatamente col giovane fino ad aggredirlo e a colpirlo al braccio con un coltello.

Immediata la chiamata al 112 e l'intervento dei Carabinieri della stazione di Subiaco che hanno bloccato l'uomo e sequestrato l'arma utilizzata, un coltello da cucina lungo 30 centimetri, e del personale sanitario del 118 che ha trasportato il 26enne dapprima presso il pronto soccorso dell'ospedale cittadino e subito dopo, per la natura delle lesioni riportate, presso il policlinico Umberto I di Roma, in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.