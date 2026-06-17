Sinner si allena con sensore glicemico sul braccio

Una volée di diritto e una di rovescio. Un breve video diffuso sui social da un account privato ritrae il numero uno al mondo del tennis, Jannik Sinner, che si allena a Montecarlo senza maglia. Dopo la doppia volée, il campione si volta e, sulla parte posteriore del braccio sinistro, si vede un sensore bianco che monitora la glicemia, evidente controllo fisico per il campione che al Roland Garros era stato costretto al ritiro da un malore, e si era poi sottoposto a due giorni di accertamenti a Milano. Nel video, diventato virale sui social, si può leggere la scritta: «Qualcuno guarda Netflix, io vedo Sinner che si allena dal mio terrazzo».