Severino lascia la presidenza della Scuola nazionale dell'amministrazione
di Redazione
L'ex ministro lascia l'incarico che svolgeva dal 2021 a titolo gratuito e che le era stato confermato lo scorso novembre dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
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July 4, 2026
Paola Severino ha rassegnato le dimissioni da presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna). La notizia circolava da qualche ora, e a confermarla è stata una nota ufficiale della stessa giurista, chiarendo che "per intervenute circostanze personali" ha dovuto lasciare l'incarico che svolgeva dal 2021 a titolo gratuito e che le era stato confermato lo scorso novembre dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Severino, nel comunicare "con grande rammarico" la sua decisione, sottolinea che essa è legata alla impossibilità, a causa del cumularsi di numerosi impegni, di poter "continuare a garantire lo svolgimento dell'incarico di presidente con la qualità, la continuità e la piena dedizione che la guida della Scuola nazionale dell'amministrazione richiede".
"Ringrazio il governo per aver costantemente accompagnato, con attenzione e piena condivisione, l' ampliamento delle attività della Sna", aggiunge Severino.
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