Severino lascia la presidenza della Scuola nazionale dell'amministrazione

L'ex ministro lascia l'incarico che svolgeva dal 2021 a titolo gratuito e che le era stato confermato lo scorso novembre dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

Paola Severino ha rassegnato le dimissioni da presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna). La notizia circolava da qualche ora, e a confermarla è stata una nota ufficiale della stessa giurista, chiarendo che "per intervenute circostanze personali" ha dovuto lasciare l'incarico che svolgeva dal 2021 a titolo gratuito e che le era stato confermato lo scorso novembre dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Severino, nel comunicare "con grande rammarico" la sua decisione, sottolinea che essa è legata alla impossibilità, a causa del cumularsi di numerosi impegni, di poter "continuare a garantire lo svolgimento dell'incarico di presidente con la qualità, la continuità e la piena dedizione che la guida della Scuola nazionale dell'amministrazione richiede".

"Ringrazio il governo per aver costantemente accompagnato, con attenzione e piena condivisione, l' ampliamento delle attività della Sna", aggiunge Severino.