Sedicenne picchia la madre e chiama il 112, la donna muore in ospedale

Ha picchiato la madre violentemente e poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. In seguito all'intervento delle autorità, la donna è stata portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore. È successo ieri nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio, a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il ragazzo, 16 anni appena compiuti, come anticipa Il Messaggero, ha subito confessato l'omicidio alle autorità. L'adolescente ora si trova adesso ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I: aveva avuto dei problemi già in precedenza. Sarà interrogato dalla Procura per i minorenni alla presenza di psicologi.