Scooter non si ferma all'alt: un morto dopo l'inseguimento

È successo inn Abruzzo, tra Città Sant'Angelo e Silvi

Un uomo è morto a causa di un incidente al culmine di un inseguimento. L'episodio è avvenuto in serata tra Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara e Silvi, in provincia di Teramo.

Secondo le prime informazioni, attorno alle 20 uno scooter con a bordo due persone non si sarebbe fermato all'alt dei carabinieri. Da lì sarebbe partito l'inseguimento, andato avanti lungo la strada statale 16. Al confine tra Città Sant'Angelo e Silvi, la moto sarebbe finita fuori strada, sembra dopo un urto con l'auto dei carabinieri.

Sul posto dell'incidente è subito intervenuto il 118, con l'ambulanza medicalizzata. Il personale sanitario ha praticato a lungo le manovre di rianimazione, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. L'altra persona, invece, è stata presa dai carabinieri. I militari si stanno occupando di tutti gli accertamenti del caso, mentre per i rilievi sul posto ci sono la polizia stradale e la polizia locale di Silvi. Traffico in tilt e caos in tutta la zona.