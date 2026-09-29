Scontri tra coloni e forze di sicurezza israeliane

Nella notte sono scoppiati scontri nel villaggio di Jalud, nella Cisgiordania centrale. Due coloni sono stati arrestati e alcune case sono state incendiate

Nella notte sono scoppiati scontri nel villaggio di Jalud, nella Cisgiordania centrale, tra circa 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. Lo riporta l’emittente pubblica “Kan”. Due coloni sono stati arrestati e alcune case sono state incendiate. Sempre nella notte i coloni israeliani - riferiscono media palestimesi - hanno fatto irruzione nel villaggio di Qaryut, nella Cisgiordania settentrionale, aggredendo e ferendo una donna anziana. Un altro attacco di coloni si è verificato nel villaggio di al-Mughayyir: una bomba molotov è stata lanciata contro la finestra di un'abitazione mentre una famiglia dormiva all'interno. Al momento non si segnalano feriti.