Sardegna, incendio nell'Ogliastra: evacuate cento persone. «Situazione drammatica»

Le fiamme sono arrivate alle porte di Arzana, tra le persone trasferite ci sono anche gli ospiti di una struttura per pazienti psichici. Il sindaco: intervenite subito

Sono arrivate alle porte di Arzana le fiamme divampate nel pomeriggio nel bosco prospicente il paese dell'Ogliastra. Il sindaco Angelo Stochino ha dovuto fare evacuare oltre un centinaio di persone, tra le quali i 60 ospiti di una struttura protetta per pazienti psichici.

Allontananti da casa anche i residenti delle case sparse in campagna e alcuni abitanti alla periferia della cittadina. «La situazione è drammatica» ha detto il primo cittadino. Sul posto tre Canadair (uno appena richiesto), due Super Puma e tre elicotteri leggeri della flotta regionale.