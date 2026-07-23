Sardegna, fermato un minore per l'uccisione del 19enne che aveva investito una ragazza

Si tratta del fratello della studentessa investita volontariamente. Lui e un altro ragazzo avrebbero inseguito la vittima e l'avrebbero accoltellata a morte. La ragazza, invece, ha riportato gravi traumi dall'impatto con l'auto

Secondo le prime ricostruzioni, mercoledì intorno alle 18, Simone Concas, 19 anni, alla guida della sua Ranault Clio, avrebbe investito volontariamente una ragazza. Concas conosceva da tempo la studentessa universitaria che in quel momento stava passeggiando vicino al campo sportivo di Bari Sardo con il suo fidanzato. La ragazza è rimasta schiacciata tra l'auto e un muro roccioso, soccorsa dal 118, ha riportato gravi traumi alle gambe ed è tuttora ricoverata all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Il ragazzo è poi scappato, inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto in via Leonardo Da Vinci e accoltellato a morte, per poi fuggire. Nel corso della notte i carabinieri, coordinati dalla procuratrice di Lanusei, Paola Dal Monte, e dalla Procura di Cagliari, hanno interrogato in caserma i due ragazzi e sottoposto a fermo il minore, fratello della studentessa investita. Il giovane, indagato per omicidio, sarà trasferito in mattinata nell'istituto minorile di Quartucciu.