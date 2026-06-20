Santo Domingo, un'italiana muore per un incendio

Evacuando il resort dove alloggiava, ha raggiunto la spiaggia, ma un'ondata di fumo l'ha investita. Inalando monossido di carbonio, ha avuto così una crisi respiratoria

A dare la notizia nella notte è stata la Farnesina, dopo che le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana. La donna, a causa di un incendio propagatosi nel resort nella zona di Bayahibe, dove alloggiava, ha raggiunto la spiaggia assieme agli altri turisti. Lì un'ondata di fumo proveniente dal luogo incendiato l'ha investita. Inalando monossido di carbonio, ha avuto una crisi respiratoria e ha perso conoscenza. Trasportata con un'auto privata all'ospedale, è stato costatato il decesso. Lì, l'ambasciatore italiano ha incontrato il marito della donna (di cui vengono diffuse le iniziali del nome F.V.) che gli ha offerto assistenza assieme agli incaricati del resort che stanno seguendo gli altri italiani coinvolti nell'incendio.

Sul luogo del disastro, intanto, Il governo della Repubblica Dominicana ha inviato il capo della protezione civile e due ministri e si sono svolte riunioni operative con l'ambasciata d'Italia e i responsabili del resort.