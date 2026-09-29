Sanità, la richiesta delle Regioni al governo: 18 miliardi nei prossimi tre anni
di Redazione
Nella bozza del Coordinamento tecnico all'esame dei presidenti di regione, filtra l'istanza di maggiori fondi a partire dalla prossima legge di bilancio
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September 29, 2026
Oltre 18 miliardi di euro di risorse aggiuntive per la sanità nel triennio 2027-2029, con il superamento dei vincoli alla spesa per il personale, maggiori risorse per medici e infermieri e un nuovo Fondo da 1,5 miliardi per l'innovazione terapeutica.
È questo il pacchetto di richieste delle Regioni per la prossima legge di bilancio, contenuto nella bozza di documento elaborata dal Coordinamento tecnico della Commissione Salute e oggi all'esame dei presidenti.
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