Salvini: «Rinvierò lo stop agli Euro 5»

Stop al blocco della circolazione dei diesel Euro 5. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. «Nel prossimo Consiglio dei ministri - ha detto il leader della Lega a Mattino Cinque - personalmente porterò un decreto all'interno del quale c'è anche il rinvio di questo stop insensato» spiegando che la norma sarà «inserita nel decreto che abbiamo scritto per dare ossigeno a centinaia di migliaia di persone per tutto il 2027».

Per Salvini «l'ideologia pseudo-green di Bruxelles sta facendo danni».

Lo stop alla circolazione degli Euro 5 non non sarebbe così cancellato, ma solo prorogato ancora. Nella "sua" Lombardia sarebbe entrato in vigore dal primo ottobre. La misura riguarda in particolare i mezzi immatricolati tra il 2011 e l’agosto 2015. Sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2025 ma era già stata rinviata: l'obiettivo era ridurre l'inquinamento in Pianura padana, una delle aree più inquinate d’Europa. Le Regioni possono però sostituire il divieto con equivalenti (e e così intendono fare Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna).