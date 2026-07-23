Salute: “Case di comunità” a quota 1.200, ora una campagna per farle conoscere

«Le Case di comunità certificate dalle Regioni nell'ambito del Pnrr sono oltre 1.200. Sono certo che diventeranno presto un punto di riferimento forte per i cittadini, però dobbiamo tutti insieme promuoverle, farle conoscere, e su questo nei prossimi giorni avvieremo una campagna di comunicazione». L’ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine di un convegno della Fondazione Poliambulanza a Brescia.

«Case di comunità, Ospedali di comunità, Centrali operative territoriali, con un'efficace assistenza domiciliare rafforzata – ha ricordato il ministro – sono gli strumenti fondamentali del modello organizzativo che stiamo realizzando. Le Case di comunità sono una realtà, non sono scatole vuote, non devono essere scatole vuote. Il personale c’è. Credo che abbiamo bisogno, come sempre, di un periodo di avviamento, ma sono certo che i cittadini che riconoscono la qualità del Servizio sanitario nazionale italiano impareranno ad apprezzare e a frequentare le Case di comunità».

Schillaci ha aggiunto rivendicando di aver «affrontato una sfida che da tempo avevamo, la riforma dell’assistenza territoriale. Credo che quella sia la vera rivoluzione di questi anni, credo che quella sia la vera sfida che abbiamo iniziato a vincere, è quello che dobbiamo continuare a fare. Avere una vera integrazione tra gli ospedali e i territori è la vera sfida per affrontare in maniera vincente l'aumento delle patologie croniche, la crescente domanda di assistenza e anche per garantire la sostenibilità del nostro sistema e avvicinare poi la sanità e l’assistenza ai cittadini».