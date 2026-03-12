Salto con l'asta, Duplantis vola a 6,31 metri

Armand Duplantis sale ancora e stabilisce con 6,31 metri il nuovo record del mondo di salto con l'asta. Mondo, come viene anche chiamato il fuoriclasse svedese, ha aggiunto un altro centimetro al già suo primato mondiale in occasione del meeting di Uppsala in Svezia, evento Silver del World Athletics Indoor Tour. La gara di Duplantis è iniziata a 5,65 per poi superare al primo tentativo 5,90 e 6,08. Il norvegese Sondre Guttormsen si è classificato secondo con 6,00.

Per Duplantis, dopo aver esordito con 6,06 metri a Clermont-Ferrand, quello stabilito a Uppsala è il quindicesimo primato mondiale. È la seconda volta che Duplantis centra il record mondiale in Svezia, la prima in un impianto al coperto, dopo il 6,28 nel giugno dello scorso anno nella tappa svedese della Diamond League a Stoccolma.

Il primo record mondiale risale all'8 febbraio del 2020 quando saltò 6,17 a Torun (Polonia) mandando agli annali il 6,16 di Lavillenie. Il successivo 15 febbraio, a pochi giorni dallo scoppio della pandemia di coronavirus, il secondo primato, 6,18 sempre indoor ma comunque equiparato a quelli outdoor. Due anni dopo, il 7 marzo 2022, a Belgrado il terzo record, 6,19, prima del 6,20 di due settimane dopo. Ai Mondiali di Eugene, precisamente il 24 luglio 2022, il primo record del mondo all'aperto, 6,21. Dal febbraio 2023, quando saltò 6,22 a questa sera una progressione di nove centimetri, sempre centimetro dopo centimetro.

Duplantis, 25 anni, nato negli Stati Uniti da papà americano e mamma svedese, è imbattuto tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei dalla kermesse continentale indoor di Torun 2021. In mezzo due ori olimpici a Tokyo nel 2021 e Parigi 2024, tre mondiali, a Eugene 2022, Budapest 2023 e Tokyo 2025, tre mondiali indoor, Belgrado 2022, Glasgow 2024 e Nanchino 2025, e due Europei, Monaco di Baviera 2022 e Roma 2024. Dal 2022 è imbattuto anche nei meeting della Diamond League.