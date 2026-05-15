Salerno: colpiti con coltello e mazza per una sigaretta, 2 feriti

Una sigaretta negata, poi la violenta aggressione. È accaduto nei pressi del parcheggio comunale di piazza della Concordia, a Salerno, dove due cittadini dell'Est Europa sono stati feriti con un coltello e una barra metallica. La Polizia ha rintracciato poco dopo il presunto aggressore, un cittadino di origini tunisine di vent'anni già noto alle forze dell'ordine per precedenti per rissa, denunciato per lesioni aggravate e porto di oggetti atti a offendere. Una chiamata al 112 aveva segnalato che era in corso una lite tra più persone. Così, sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti che hanno trovato i due uomini dell'Est Europa feriti a collo, volto e mani. Grazie anche alla visione delle immagini della videosorveglianza comunale, gli agenti hanno rintracciato, poco dopo, sul lungomare Trieste, il presunto responsabile, il quale ha provato anche a nascondere il coltello utilizzato, ma subito e' stato recuperato e sequestrato.