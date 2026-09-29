Sale il numero delle vittime per le alluvioni in Thailandia

Quattro persone sono morte a Bangkok negli ultimi giorni a causa delle inondazioni provocate dalle piogge torrenziali che stanno colpendo la Thailandia da metà settembre. Lo riferisce l'autorità per la gestione delle emergenze del Paese asiatico. Finora le alluvioni hanno colpito 29 delle 77 province thailandesi e hanno causato la morte di 23 persone in totale.

Questa mattina l'acqua interessava ancora 29 province e la capitale, per un totale di 167 distretti e oltre 5.000 villaggi coinvolti. Complessivamente, dal 16 settembre, le inondazioni hanno colpito 42 province e Bangkok, interessando circa 2,6 milioni di persone e 940.300 nuclei familiari.