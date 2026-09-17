Ruffini: il 10 ottobre a Roma nasce il nuovo soggetto politico

«Nell'ultimo anno Più Uno ha riunito persone, energie e competenze a conferma che il desiderio di partecipazione alla vita politica non è scomparso, ma ha solo bisogno di nuovi spazi. Oggi quel percorso arriva a un passaggio decisivo. Sabato 10 ottobre 2026 (dalle 10.30 alle 17.30), ci incontreremo a Roma, al Salone delle Colonne, in Piazza Guglielmo Marconi, per un'assemblea aperta a tutti. In quell'occasione annunceremo la trasformazione dell'esperienza di Più Uno in un nuovo soggetto politico nazionale, per offrire un nuovo spazio all'interno del centro-sinistra». Lo annuncia Ernesto Maria Ruffini in una lettera inviata a tutti gli iscritti del Movimento civico Più Uno.

«Non si tratta di aggiungere semplicemente un altro partito a quelli che già esistono - spiega Ruffini -. Vogliamo dare una forma compiuta al lavoro iniziato con Più Uno attorno alle priorità del Paese e alle sfide che si trova ad affrontare. Una nuova forza politica non nasce da un nome, da un simbolo o da una decisione presa da pochi. Nasce quando tante persone scelgono di andare avanti insieme. Per questo - scrive rivolgendosi agli iscritti - ti chiedo di esserci. Anche se significa fare chilometri, cambiare programmi, dedicare un'intera giornata lontani da casa. Il 10 ottobre a Roma non si tratta solo di esserci, ma di costruire insieme. Sarà anche l'occasione per conoscere e apprezzare interventi qualificati di amici che verranno per accompagnarci nel nostro nuovo progetto portando il loro contributo arricchendo di idee la nostra assemblea».