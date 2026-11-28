Abbiamo chiesto al sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Francesco Cajani (padre di figli adolescenti, appassionato alle sfide educative), che per lavoro è abituato a investigare, di aiutarci a capire la musica che ascoltano i nostri figli dentro le loro inseparabili cuffiette. Ne nasce un’indagine vera e propria, che nel corso delle puntate arriverà – con alcune sorprese – a scavare tra playlist, testi e fenomeni pop e trap per decodificare i gusti musicali dei ragazzi. La trovi ogni due domeniche su Sofia, la nostra newsletter dedicata alle famiglie. Da oggi puoi partecipare anche tu: chiedi a tuo figlio di compilare il nostro questionario e di raccontarci la sua musica.

Il tema: Cambiamento e irrequietezza

La canzone: NON MI RICONOSCO ≠

L'artista: MACE (feat. centomilacarie & Salmo)

L'anno: 2024 : Cambiamento e irrequietezza: NON MI RICONOSCO ≠: MACE (feat. centomilacarie & Salmo) @macemusic : 2024

Devo confessarlo: il brano che Elisa mi ha segnalato come quello che ama di più in questo momento l'ho cercata su Spotify, ho premuto play e sono rimasto folgorato. Un ascolto denso, avvolgente, semplicemente "pazzesco". Da quel momento l’ho rincorsa per diverse settimane, tra le sue mille attività ed impegni, fino a quando siamo riusciti finalmente a incrociare le agende per la nostra intervista online, sabato pomeriggio prima di cena.

Diciassette anni, al quarto anno del liceo linguistico, Elisa è un concentrato di energia e creatività. La sua vita ha una colonna sonora ben precisa che affonda le radici nell'infanzia: «studio canto dalla terza elementare – oltre dieci anni di lezioni – per imparare a tirare fuori la voce usando ogni cassa di risonanza del mio corpo». Una passione vissuta non solo nell'isolamento dello studio ma anche sul palco della scuola dove ha persino contribuito a mettere in piedi una band per il puro gusto di cantare insieme. Mi viene naturale chiederle il nome di questo gruppo: «è sempre stato il nostro tallone d'Achille, diciamo, perché non siamo mai riusciti a deciderlo. Salivamo sul palco e il presentatore finiva per dire …. i nomi di ciascun componente». Sorrido davanti a tanta tenerezza, pensando che la nostra band del liceo invece l’avevamo battezzata “Perhaps” perché era sempre in forse che ci avrebbero chiamato a suonare.

In effetti, la prima cosa che ci aveva catturato del questionario di Elisa era stato proprio questo suo approccio viscerale al canto. Per lei la musica è prima di tutto questione di timbro e di colore vocale: «mi faccio molto trascinare dalle melodie e da quello che mi suscitano: ascoltarle o produrne una particolare è un momento di benessere e di pace interiore, un modo per incanalare le emozioni che provo in quel periodo e dar loro uno sfogo nel mio mondo, al riparo dalle frenesie delle cose. Le parole mi fanno più che altro riflettere mentre sono la melodia e il timbro di voce che riescono davvero a toccare i tasti giusti e ad emozionarmi».

Durante il nostro collegamento video accade un dettaglio suggestivo: Elisa ha un faro posizionato proprio dietro la testa. E così il suo volto rimane quasi del tutto in ombra, sagomato dal controluce della sua stanza. Ma questo inconveniente si trasforma, per me, in un regalo imprevisto: mi costringe a mettere da parte lo sguardo e a concentrarmi unicamente sul timbro limpido della sua voce e sul suono denso delle riflessioni che mi affida. È così che Elisa mi accompagna dentro il suo mondo, raccontandomi con spontaneità l'ultima volta che ha pianto ascoltando una canzone: non è accaduto per un testo triste o per una delusione amorosa, ma per l'impatto puro e inatteso di una melodia che ha fatto traboccare le sue emozioni, regalandole un momento di profondo benessere e liberazione interiore.

Le chiedo di MACE, a me davvero sconosciuto: scopro che Simone Benussi (classe 1982) è uno dei giovani produttori e compositori più visionari della scena musicale italiana contemporanea. Capace di orchestrare veri e propri affreschi sonori, fonde musica elettronica con suggestioni psichedeliche e arrangiamenti strumentali raffinati. Nelle sue tracce unisce voci autorali ed espressività apparentemente distanti per esplorare le pieghe più intime e complesse dell'animo umano.

Quando passiamo a decifrare la canzone che ha scelto, Elisa mi guida nel significato profondo che il brano possiede per lei in questa precisa stagione della vita segnata dal tema del cambiamento e dell'irrequietezza, le due parole che ha aggiunto di suo pugno sul nostro questionario per riassumere il tema di sottofondo. «A questa età è un continuo sentirsi a tratti realizzati o quasi arrivati, per poi accorgersi che le certezze che avevi continuano a essere messe in dubbio e quindi non trovi più basi solide. Non riconoscersi non è necessariamente un fatto negativo - mi spiega con maturità –. È quella fase di passaggio in cui acquisisci nuova consapevolezza ma ti accorgi che le certezze che avevi fino all'anno prima non bastano più. Ti senti a tratti realizzata e un attimo dopo ti ritrovi senza punti fermi. Sto acquisendo più consapevolezza e uno sguardo più ampio sulla realtà, quindi i comportamenti e le sicurezze che prima mi davano conforto ora non mi bastano più. Magari c'è qualche spensieratezza in meno e qualche preoccupazione in più, ma è il prezzo da pagare per crescere».

Elisa aggiunge che ci sono due versi della canzone che sente risuonare come uno specchio esatto del suo vissuto: «Mi manca il vecchio me» e poco più avanti: «Non mi riconosco mai, sono sempre diverso / mi va bene lo stesso». Nel confronto con la propria evoluzione c'è un pizzico di nostalgia per la spensieratezza passata, per quel "vecchio sé" che si muoveva con meno sovrastrutture; ma c'è anche la riconciliazione serena con la propria metamorfosi. Riconoscere di essere in continuo cambiamento non fa più paura se si impara ad accettare l'irrequietezza come il segno fisiologico del diventare grandi. Faccio una pausa di silenzio mentre penso che, sì, è davvero bello essere così irrequieti: non importa non riconoscersi nell'immagine di ieri se si ha il coraggio di abbracciare la persona che si sta diventando oggi. Anche alla mia età.

Dopo la profondità di questa riflessione sulle mutevoli identità di ciascuno di noi, la nostra chiacchierata si rilassa su un terreno di complicità inaspettato. Elisa frequenta gli scout ed è al suo primo anno di Clan/Fuoco. Da scout quale sono anche io, ci ritroviamo immediatamente sulla stessa lunghezza d'onda: musica per Elisa significa anche parlare di condivisione e comunità. Cantare insieme attorno a un fuoco o lungo un cammino faticoso non è un semplice passatempo: è una dimensione pedagogica che crea fratellanza, dove la musica perde ogni individualismo per farsi voce collettiva.

È proprio da questa sensibilità che nasce il consiglio prezioso che Elisa desidera consegnare a noi adulti: «I genitori non dovrebbero fermarsi al primo giudizio di un ascolto affrettato e distratto, né alla solita critica sulla musica che ascoltiamo. Dovrebbero usare le nostre canzoni come una porta, piccoli gesti per sentirci davvero compresi: ascoltarle insieme a noi è un modo non invadente per capire cosa ci passa per la testa e cosa proviamo davvero, ottenendo risposte profonde senza bisogno di fare domande che paiono interrogatori».

Ascolta:

1. L'architettura sonora del pathos: il brano non si appoggia su un beat trap tradizionale ma su un tappeto di sintetizzatori, chitarre, basso e piano solo. Il suono, orchestrato da MACE, prende complessivamente la forma di una melodia che non rassicura ma avvolge, trasformando l'ascolto in un'esperienza viscerale di vertigine e tensione emotiva.

2. «Mi sporgo da un palazzo vuoto / per capire cosa voglia dire / restare solo». La voce graffiata e disperata di centomilacarie dà corpo al tema del mutamento, doloroso cambio di pelle dell’adolescente. Mutazione e crescita non avvengono in modo lineare o sereno ma come uno strappo: occorre abbandonare le certezze dell'infanzia e trovarsi a sporgersi sul vuoto, nell'angoscia di non essere compresi dagli adulti proprio quando se ne ha più bisogno, dal momento che la propria identità sta cambiando.

3. «E adesso non mi riconosco, oh-oh, yeah / sono diventato il mostro». Nel finale del pezzo il canto sfocia in una presa di coscienza spietata e liberatoria al tempo stesso. È il cortocircuito finale dell'identità: la sensazione drammatica che la trasformazione interiore e il senso di estraneità rispetto alle aspettative dei genitori abbiano finito per deformare l'immagine di sé, fino a far sentire i ragazzi estranei a sé stessi, "mostri" incompresi che fluttuano inascoltati nel buio della propria stanza.

Questo è il numero 7 della serie. Le puntate precedenti sono tutte qui.