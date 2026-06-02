Rubio: l'Italia è un amico fedele degli Usa, bene l'aumento degli investimenti in difesa

«L'Italia è un partner e un amico fedele. Gli Usa plaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l'impegno del premier Meloni per la sicurezza marittima a Hormuz e il suo sostegno alla sicurezza e alla stabilità del Medio Oriente». Lo ha scritto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, in un messaggio per l'80esimo anniversario della Festa della Repubblica.

Rubio ha detto che gli Stati Uniti apprezzano «il supporto dell'Italia agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Siamo grati per l'ospitalità offerta dall'Italia a quasi 30mila militari statunitensi e alle loro famiglie in tutto il Paese».

Secondo il segretario di Stato americano, «così come l'eredità di Roma plasmò la nascita della democrazia americana, l'odierna partnership tra Stati Uniti e Italia continua a promuovere i valori di fede, libertà e stato di diritto che entrambe le nazioni considerano cari».