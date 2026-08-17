Roma, Tor Sapienza: muore 24enne ferito nel pomeriggio

Un ragazzo di 24 anni è morto in ospedale dopo essere stato aggredito e ferito in via Giorgio Morandi nel quartiere Tor Sapienza a Roma. I fatti si sono svolti nel primo pomeriggio di oggi: la Polizia è intervenuta intorno alle quindici, dopo una richiesta di aiuto arrivata da un amico della vittima. La Squadra mobile di Roma è al lavoro per ricostruire cosa sia realmente successo e le cause dell'assassinio. Il giovane era stato trovato in una pozza di sangue con una ferita all'addome, probabilmente da arma da fuoco. I medici del 118 hanno prima cercato di rianimarlo sul posto, poi l'hanno trasferito in codice rosso al policlinico Casilino, dove ha avuto una serie d'arresti cardiaci ed è appunto deceduto un'ora dopo il ricovero.