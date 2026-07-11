Rogo alla Brt: l'origine non è dolosa

Surriscaldamento di batterie al litio contenute in un pacco. Sarebbe questa la causa del maxi rogo divampato mercoledì sera in un deposito di Brt nel centro di smistamento in zona Bovisa, a Milano, stando ai primi accertamenti nell'inchiesta dei vigili del fuoco coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal pm Paolo Storari. Sarebbe stata dunque esclusa, dalle prime analisi sul pacco che ha scatenato l'incendio, l'origine dolosa. Gli accertamenti proseguono anche sui profili della sicurezza. I primi accertamenti hanno dunque confermato che l'incendio nel centro di smistamento della Brt in zona Bovisa, a Milano, è partito da un pacco di circa 10 chili che era stato appoggiato sul pianale pronto per essere trasferito su un camion diretto a Torino.