Rivolta nel carcere di Siracusa: detenuti sui tetti, feriti alcuni agenti
di Redazione
I disordini scoppiati dopo gli scontri tra reclusi stranieri e italiani
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August 28, 2026
Rivolta nella casa circondariale di Siracusa-Cavadonna, dove dal pomeriggio di ieri un gruppo di detenuti stranieri, in attesa di essere trasferiti dopo alcuni scontri con reclusi italiani, ha forzato le recinzioni dei cortili di passeggio e raggiunto i tetti dell’istituto.
Da lì i detenuti avrebbero lanciato calcinacci e altri oggetti contro gli agenti della polizia penitenziaria, ferendone alcuni, poi trasportati al pronto soccorso. Il bilancio dei feriti è ancora da definire.
Per riportare la situazione sotto controllo sono stati richiamati in servizio agenti liberi dal turno e sono stati fatti affluire rinforzi da altri istituti. Il perimetro esterno del carcere è stato presidiato da carabinieri, polizia e guardia di finanza per prevenire eventuali tentativi di fuga.
A riferire dell’accaduto è l’Osapp, Organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria. Il segretario provinciale Giuseppe Argentino parla di un «disastro annunciato» e denuncia le condizioni di «carenza di organico e sovraffollamento» dell’istituto.
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