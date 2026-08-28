Rivolta nel carcere di Siracusa: detenuti sui tetti, feriti alcuni agenti

Rivolta nella casa circondariale di Siracusa-Cavadonna, dove dal pomeriggio di ieri un gruppo di detenuti stranieri, in attesa di essere trasferiti dopo alcuni scontri con reclusi italiani, ha forzato le recinzioni dei cortili di passeggio e raggiunto i tetti dell’istituto.

Da lì i detenuti avrebbero lanciato calcinacci e altri oggetti contro gli agenti della polizia penitenziaria, ferendone alcuni, poi trasportati al pronto soccorso. Il bilancio dei feriti è ancora da definire.

Per riportare la situazione sotto controllo sono stati richiamati in servizio agenti liberi dal turno e sono stati fatti affluire rinforzi da altri istituti. Il perimetro esterno del carcere è stato presidiato da carabinieri, polizia e guardia di finanza per prevenire eventuali tentativi di fuga.

A riferire dell’accaduto è l’Osapp, Organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria. Il segretario provinciale Giuseppe Argentino parla di un «disastro annunciato» e denuncia le condizioni di «carenza di organico e sovraffollamento» dell’istituto.