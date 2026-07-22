Ritrovato il corpo della bambina annegata nel lago di Como

È stato ritrovato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco il corpo della bambina di 10 anni dispersa nel pomeriggio di oggi nelle acque antistanti il Tempio Voltiano di Como. Secondo le ricostruzioni, la bambina di nazionalità marocchina si trovava al parco con i genitori quando si sarebbe tuffata per poi non riemergere. Le ricerche sono andati avanti per l'intera giornata. L'incidente sarebbe avvenuto in un tratto in cui il fondale cambia improvvisamente, una zona che in passato era già stata teatro di altri casi di annegamento e in cui vige il divieto di balneazione. Le attività, iniziate subito dopo l'allarme lanciato al 112 e ricevuto dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Milano, hanno visto l'intervento della Polizia di Stato della Questura di Como, un elicottero del 118, unità navale della Guardia di Finanza, due unità navali della Guardia Costiera e una dei Vigili del fuoco, che hanno perlustrato tutto lo specchio acqueo del bacino di Como con la speranza di avvistare la bambina. Sul posto anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, richiesti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como, arrivati con un elicottero da Torino.