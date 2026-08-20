Risiko bancario: al via il Cda straordinario di Mps

Resta elevata l'attenzione dei mercati finanziari sul comparto bancario e in particolare su Mps, in vista del consiglio di amministrazione convocato per le 9 di questa mattina, appuntamento seguito dal mercato per le possibili implicazioni sul risiko bancario italiano. Cda straordinario che è chiamato a esaminare un articolato piano di aggregazioni e acquisizioni predisposto dagli advisor Ubs, Bank of America e Vitale. Sul tavolo potrebbero finire due possibili obiettivi, tra loro molto diversi: Banca Generali e Banco Bpm. Le operazioni risponderebbero alla logica industriale di creare un terzo polo bancario. Un ruolo chiave potrebbe essere svolto dal 13,2% di Generali detenuto da Mediobanca, considerato uno degli elementi in grado di favorire il completamento del progetto.