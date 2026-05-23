Sono state rimpatriate le salme dei sub morti alle Maldive

È atterrato intorno alle 13 e 10 il volo della Turkish Airlines che ha riportato in Italia le salme dei quattro sub morti durante una immersione. I corpi di Monica Montefalcone, docente di biologia marina all'Università di Genova, di sua figlia Giorgia Sommacal e dei due giovani ricercatori piemontesi Federico Gualtieri, di Omegna e Muriel Oddenino di Poirino, nel Torinese, dopo le operazioni di sbarco verranno portate all'obitorio dell'ospedale di Gallarate (Varese), struttura di riferimento per l'aeroporto di Malpensa. Qui, a partire da lunedì, saranno eseguite le autopsie. Il corpo del padovano Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi.