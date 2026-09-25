Riapre il Colosseo. I sindacati protestano contro i subappalti

Il Colosseo riaprirà le sue porte domani, a pochi giorni dalla tragedia che ha sconvolto il Parco Archeologico e l'intera città di Roma. A darne l'annuncio ufficiale è stato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al termine di un vertice con il personale della struttura.

L'incontro è stato promosso per verificare le condizioni per la ripresa delle attività operative ed espositive a seguito della morte di Andrea Moretti, l'operaio rocciatore di 22 anni precipitato la notte tra il 22 e il 23 settembre mentre era impegnato nel montaggio dell'impianto di illuminazione del monumento. «Oggi era il momento di condividere uno stato d'animo con il personale: guardarsi, parlarsi, ascoltarsi come un corpo coeso e andare avanti», ha dichiarato il ministro Giuli, sottolineando la volontà di attendere che la giustizia faccia il suo corso attraverso l'inchiesta per omicidio colposo aperta dagli inquirenti. Il ministro ha inoltre garantito che «quanto prima e nelle sedi opportune» verranno affrontate con le rappresentanze sindacali tutte le questioni prioritarie legate alla sicurezza e alla tutela della salute sul luogo di lavoro.

La risposta del mondo sindacale alla riapertura e alle circostanze del dramma non si è fatta attendere. Il Segretario Generale della Funzione Pubblica Cgil, Federico Bozzanca, ha inviato una lettera formale a Giuli per sollecitare un tavolo di confronto urgente sul tema dei rischi nei siti della Cultura, evidenziando come questi contesti siano «troppo spesso gestiti in regime di appalto o subappalto». Nella missiva, la Fp Cgil ha preteso verifiche rigorose sul rispetto delle normative vigenti, una maggiore severità nella predisposizione dei documenti di valutazione dei rischi, sblocchi occupazionali per assunzioni dirette e controlli serrati sulle filiere delle commesse.

Sul piano politico-sindacale è intervenuto con durezza anche il leader della Cgil, Maurizio Landini. Ricordando la giovane età della vittima, Landini ha puntato il dito contro l'organizzazione dei cantieri: «Era un lavoratore di un'azienda in subappalto. Bisogna cancellare il subappalto, un sistema che uccide le persone».

In parallelo, le strutture territoriali del sindacato hanno annunciato azioni legali e mobilitazioni sul campo. Il segretario generale della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola, ha confermato che l'organizzazione, insieme alla Fillea (il sindacato degli edili), si costituirà parte civile nel futuro processo per accertare le responsabilità della caduta di Moretti e dare pieno sostegno alla famiglia dell'operaio.

Infine, per la giornata di lunedì è stata convocata un'assemblea unitaria che coinvolgerà la totalità delle maestranze e degli operatori del Colosseo, sia i dipendenti diretti del Ministero sia i lavoratori delle ditte esterne e delle società di servizi, per stabilire le future iniziative di lotta e avviare una vertenza generalizzata sulla sicurezza nei luoghi della cultura.