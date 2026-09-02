Report, Presutti rinuncia alla co-conduzione

In una mail inviata al direttore dell'Approfondimento della Rai, Paolo Corsini, Giulia Presutti annuncia un «passo indietro» dall'incarico di co-conduttrice di Report, «nella speranza - scrive la giornalista - di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità».