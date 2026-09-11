Regione Lombardia, irruzione negli uffici Pd dopo un convegno "no vax". Solidarietà di Fontana

«Abbiamo subito un'irruzione. Dentro Palazzo Pirelli. Ai nostri piani. Dopo il nostro post di denuncia sul convegno della galassia "no vax" promosso dal leghista Emanuele Monti, al quale ha partecipato anche il capogruppo di Fratelli d'Italia Christian Garavaglia, una trentina di persone sono salite fino ai nostri uffici. Sono arrivate in gruppo, urlando, aggredendo verbalmente i collaboratori presenti e prendendosela con chiunque si trovassero davanti. Sono venute a cercarci». Lo ha denunciato il gruppo regionale del Pd Lombardia sui social.

Nel palazzo era presente la Digos e anche la sicurezza interna. Il gruppo che ha fatto irruzione è stato quindi invitato a scendere. Cosa che ha lentamente fatto. Subito è arrivata la solidarietà del governatore Attilio Fontana. «La Lombardia - ha sottolineato Fontana - è e deve continuare a essere una terra aperta al confronto, al pluralismo e alla libertà di espressione. È un principio nel quale credo profondamente e che, come istituzioni, abbiamo il dovere di difendere ogni giorno. Proprio per questo non possiamo accettare che il dissenso si trasformi in insulti, intimidazioni o aggressioni. Esprimo la mia solidarietà ai funzionari del Partito Democratico coinvolti negli episodi denunciati e condanno fermamente quanto accaduto».