Razzo di Space X si schianta sulla Luna

Un razzo SpaceX lungo 12 metri e pesante 4.500 kg si è schiantato sulla Luna. Gli scienziati hanno affermato che la velocità del razzo al momento dell'impatto era di circa 8.700 km/h e che ha creato un nuovo cratere vicino ai bordi illuminati della Luna. La forza della collisione è stata equivalente all'energia rilasciata dall'esplosione di circa 3 tonnellate di TNT. SpaceX ha sottolineato che si è trattato di un impatto involontario. La Bbc ha riferito che gli scienziati hanno confermato che il razzo ha colpito la Luna, ma sono in attesa della conferma definitiva dai dati provenienti dai telescopi dell'agenzia spaziale americana.