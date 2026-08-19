Ranucci querela la giudice Forleo. E lei replica: «Ho solo commentato notizie mai smentite»

In post pubblicato su Facebook il 16 agosto, la giudice della Corte d'Appello di Roma, Clementina Forleo, si domandava perché Sigfrido Ranucci voglia «mantenere a tutti i costi il timone di Report» con la «minaccia di spifferare le chat con "tutti". Chi sta ricattando? Chi sono i "tutti" di cui parla?». Parole che hanno scatenato la reazione del conduttore della trasmissione Rai. Ranucci ha, infatti, presentato una denuncia a carico della magistrata per diffamazione aggravata. Un incartamento che finirà all'attenzione dei pm di Perugia, competenti per i magistrati in servizio a Roma. Si profila quindi un ulteriore strascico giudiziario nella vicenda dell'attentato subito da Ranucci e di cui l'imprenditore Valter Lavitola si è dichiarato mandante. Nel messaggio pubblicato, Forleo aggiungeva che in un «Paese normale (attentato falso o vero a parte) Ranucci sarebbe già stato indagato per estorsione e i suoi telefoni sequestrati, anche solo per tali gravi intimidazioni. Voglio credere che sarà così e che sia solo una questione di tempo: non tutti i magistrati appartengono alla categoria del "tanto meglio"». Per il legale del giornalista, Roberto De Vita, «dispiace che una magistrata - spiega in una nota - ben consapevole dell'importanza delle dichiarazioni pubbliche di chi riveste ruoli istituzionali, abbia fatto affermazioni prive di fondamento e gravemente calunniose, per le quali Ranucci è costretto a rivolgersi alla Autorità Giudiziaria. Parole ben oltre la perdita di sobrietà con gravi conseguenze legali». Pronta la replica di Forleo all'iniziativa giudiziaria di Ranucci. «Il mio post, come chiarito nei relativi commenti, è stato una mera riflessione su una notizia apparsa su Il Foglio, a firma di Carmelo Caruso, e poi ripresa da Salvo Sottile sulla sua pagina Facebook», spiega la giudice, aggiungendo che «non le risulta che sia mai stata smentita dall'interessato. In uno Stato di diritto ognuno risponde delle proprie condotte, ivi incluse le proprie querele».