Raid russi sulla regione di Kiev, almeno 17 morti e 44 feriti

È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio del massiccio raid russo sulla regione di Kiev e la capitale ucraina. Lo ha riferito su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky, che ha fatto le condoglianze ai cari delle vittime. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso, dopo che Mosca ha lanciato 24 missili balistici e 115 droni su infrastrutture civili ed edifici residenziali, ha denunciato il leader di Kiev: «Gli obiettivi principali dell'attacco erano magazzini appartenenti ad aziende civili. Sono stati colpiti anche infrastrutture e una stazione ferroviaria. Queste strutture non avevano nulla a che fare con la guerra: un birrificio, depositi di materiali edili e strutture logistiche civili». Mosca sostiene invece di aver preso di mira solo obiettivi della logistica militare.

Raid aerei russi hanno ucciso stanotte almeno due persone a Kiev. Nella regione circostante e hanno incendiato alcuni magazzini, secondo quanto annunciato dalle autorità locali.

L'aeronautica militare aveva precedentemente segnalato l'avvicinamento di diversi missili balistici. Secondo l'amministrazione militare della capitale ucraina, le autorità hanno riscontrato danni causati dall'attacco in «più di sette località» nei distretti di Golosiivsky, Desniansky, Obolonsky e Sviatoshynsky. «Sono scoppiati incendi nei magazzini, interessando una vasta area», si legge nel rapporto in cui si legge che anche infrastrutture residenziali sono state danneggiate.

«Nel distretto di Golosiivsky, due persone ferite sono state estratte dalle macerie di un magazzino distrutto», ha dichiarato il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. L'amministrazione militare della città ha poi riferito che a Kiev una donna è rimasta uccisa e altre 12 persone ferite.

Secondo i servizi di emergenza ucraini, l'esercito russo ha utilizzato droni e missili balistici. Nella regione di Kiev, in particolare nel distretto di Bucha, un'altra persona è morta a causa degli attacchi russi, secondo quanto riportato dall'amministrazione militare regionale, e almeno 21 persone sono rimaste ferite. Secondo i servizi di emergenza nazionali, l'attacco ha provocato incendi in magazzini e altre strutture logistiche.

«I partner che non sono ancora pronti a svolgere un ruolo più attivo nella fornitura di intercettori - afferma ancora il presidente dell'Ucraina - possono contribuire imponendo nuove sanzioni. Una parte significativa della produzione russa di missili balistici non è ancora soggetta a sanzioni. Persino adesso. Sono necessari nuovi passi - da parte del G7, dell'Unione Europea e di tutti coloro che sostengono la protezione della vita. Grazie a chi è disposto a dare il proprio contributo in questo senso», ha aggiunto il presidente.