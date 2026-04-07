Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale

Un ragazzo di 20 anni di origine straniera è morto in ospedale, dopo un'aggressione per strada. Una prima ipotesi è che sia stato preso a sprangate nella tarda serata di ieri in mezzo alla strada, nella zona di san Bernardino, un quartiere di Crema. Il giovane è poi morto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Compagnia di Crema, con il Nucleo Investigativo e la Scientifica che stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica e trovare l'aggressore. È intervenuto anche il pm di turno.