Ragazza trovata morta in un canale nell'Astigiano

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato, nell’Astigiano, intorno alla mezzanotte. A scoprire il cadavere è stato un residente della zona che, affacciatosi alla finestra, ha notato il cadavere parzialmente sommerso nel Rio Nizza, poco prima della confluenza con il torrente Belbo. Proprio in quel momento sono arrivati gli amici con i quali la ragazza aveva passato la serata; ad un certo punto si era allontanata da loro e, non vedendola tornare, sono usciti a cercarla lungo la strada che da Nizza porta a Incisa. I ragazzi sono scesi nel canale e hanno recuperato il corpo, cercando disperatamente di rianimarlo, ma non c’è stato più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nizza Monferrato, i vigili del fuoco e il 118 che ha constatato il decesso. Secondo i primi accertamenti, la giovane non è morta per annegamento: sul suo corpo sono state trovate numerose ecchimosi, i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento.. A breve sarà disposta l’autopsia della salma. La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio.

Intanto un gruppo di residenti a Nizza Monferrato si è radunato sotto l’abitazione di un giovane che sarebbe in cura per problemi di natura psichiatrica, e che è stato preso in consegna dai carabinieri per ragioni di sicurezza, ma non risultano a suo carico provvedimenti giudiziari.