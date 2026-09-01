Raduno neo-nazista in Trentino, Bonelli (Avs): Piantedosi impedisca il ritrovo

È stato consegnato lunedì alla commissaria del Governo di Trento, Isabella Fusiello, l'appello per impedire un raduno naziskin, dal titolo "Ritorno a Camelot", in programma dal 3 al 6 settembre in un terreno privato a Pietramurata, nel Comune di Dro. A portare la lettera, firmata da numerose associazioni e cittadini, a Fusiello sono stati i sindacalisti Andrea Grosselli, Walter Largher e Michele Bezzi insieme a Walter Nicoletti delle Acli Trentine e Marta Anderle dell'Anpi.

A quanto si è poi venuto a sapere l'evento non sarà vietato, ma monitorato attentamente dalle forze dell'ordine. «Sono stati richiesti interventi al personale della polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza, al punto di poter gestire l'ordine e la sicurezza pubblica all'esterno della struttura alberghiera. È prevista anche la presenza di personale all'interno dell'hotel proprio per verificare i loro comportamenti, che qualora dovessero risultare di rilievo penale saranno denunciati alle autorità giudiziarie» ha spiegato alla stampa la commissaria del Governo e prefetto di Trento, Isabella Fusiello.

Il caso è già salito però alla ribalta nazionale. «Al raduno neonazista parteciperà anche Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci» ha denunciato Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. «La libertà di espressione non può diventare uno scudo per la propaganda dell'odio razziale e della violenza politica. Torno quindi a chiedere al ministro Piantedosi di non fare finta di nulla e di applicare fino in fondo la legge Mancino. Il ministro dell'Interno ha il dovere di applicare la legge e di impedire che l'Italia diventi una zona franca per le organizzazioni e la propaganda neonazista».