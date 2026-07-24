Un 15enne è annegato in un lago artificiale nel Bresciano

Un ragazzo di 15 anni è annegato nelle acque del lago artificiale Gerolotto, nella zona delle cave di San Polo, a Brescia. Il corpo senza vita dell'adolescente è stato individuato e poi recuperato a fine mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco a circa 15 metri di profondità. Le squadre dei caschi rossi bresciani erano supportate dal Nucleo Sommozzatori di Milano e dall'Elinucleo di Bologna. A dare l'allarme, la sorella maggiore del ragazzo che si era tuffata nel lago con lui, raggiungendo la riva; il fratello, invece, non è più riemerso. Nel bacino c'è divieto di balneazione segnalato da appositi cartelli. La salma del 15enne è stata affidata all'autorità giudiziaria per gli accertamenti nell'indagine necessaria e comprendere dinamica e responsabilità eventuali nell'accaduto.