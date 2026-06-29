Quattro migranti lasciati sull'isola di Lampione, 63 minori in hotspot

Quattro giovani tunisini sono stati rintracciati sull'isolotto di Lampione dai finanzieri della motovedetta V1307. Un gommone di 4 metri li aveva lasciati sulla più piccola delle Pelagie per poi fare rotta verso la Tunisia. Le persone migranti hanno dichiarato di provenire da Teboulba, in Tunisia, e di avere pagato 4 mila euro a testa per il viaggio. Dopo il ritrovamento sono stati portati a Lampedusa e sistemati nell'hotspot di contrada Imbriacola, dove in quel momento erano presenti 247 persone, tra cui 63 minori non accompagnati.