Quattro migranti lasciati sull'isola di Lampione, 63 minori in hotspot
di Redazione
Quattro giovani tunisini sono stati rintracciati sull'isolotto di Lampione dai finanzieri della motovedetta V1307. Un gommone li aveva lasciati sulla più piccola delle Pelagie
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June 29, 2026
Quattro giovani tunisini sono stati rintracciati sull'isolotto di Lampione dai finanzieri della motovedetta V1307. Un gommone di 4 metri li aveva lasciati sulla più piccola delle Pelagie per poi fare rotta verso la Tunisia. Le persone migranti hanno dichiarato di provenire da Teboulba, in Tunisia, e di avere pagato 4 mila euro a testa per il viaggio. Dopo il ritrovamento sono stati portati a Lampedusa e sistemati nell'hotspot di contrada Imbriacola, dove in quel momento erano presenti 247 persone, tra cui 63 minori non accompagnati.
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