Primarie del Campo largo, Salis si defila: «Sono la sindaca di Genova»

«Stiamo perdendo veramente tanto tempo su una discussione che, come sapete, non mi ha mai appassionato né da elettrice né adesso, da sindaca. Credo che le persone si aspettino un programma, un'idea». Lo ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis, in collegamento con In Onda, su La7, dalla Festa dell'unità di Genova. «Ad oggi» la legge elettorale non impone l'indicazione del premier, «quindi stiamo parlando di una questione che non esiste, ce ne occuperemo in caso la legge elettorale lo imporrà».

Incalzata sulla sua disponibilità alla proposta di Matteo Renzi - ospite in studio - di vederla come «federatrice» del centrosinistra, Salis ha ribadito: «Io sono la sindaca di questa città, di Genova. Non so più in che lingua dirlo».