Presunte torture ai detenuti minorenni a Casal del Marmo. Dieci agenti indagati

Inchiesta della procura di Roma sul carcere capitolino per aggressioni e i pestaggi che sarebbero avvenuti tra febbraio e novembre 2025. «Vi faccio carne macinata», una delle minacce ai minori

Pestaggi e aggressioni ai detenuti minorenni. La procura di Roma ha indagato 10 agenti penitenziari accusati di presunti pestaggi e aggressioni, avvenuti tra febbraio e novembre del 2025, nel carcere minorile di Casal del Marmo. Nell'inchiesta si ipotizzano torture, lesioni, e falsi all'interno dell'istituto penale minorile. Presunti reati commessi a vario titolo, su minori stranieri, dai dieci agenti, due dei quali sono indagati per tortura, cinque per lesioni e tre per falso ideologico. «Vi porto sopra e vi faccio carne macinata», è una delle frasi minacciose che si leggono nella carte dell'inchiesta su presunte torture, lesioni, falsi che sarebbero avvenuti tra febbraio e novembre del 2025 dentro l'istituto penale minorile.