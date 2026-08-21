Potenza, donna trovata morta in casa. Ha un trauma facciale

Omicidio a Tito, in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta nell'appartamento in cui viveva con il figlio 30enne. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La donna presenta un gravissimo trauma facciale. Sulla vicenda indagano i carabinieri, contattati dai sanitari del 118. Al momento non si esclude nessuna pista, a partire da quella familiare. In queste ore gli investigatori dell'Arma stanno sentendo marito e figlio della donna.