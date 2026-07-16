Borsa, al via l'Opas di Poste su Tim: si parte il 20 luglio

La Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas di Poste su Tim e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Del Fante fa sapere che, come concordato con Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8.30 del 20 luglio e terminerà alle 17.30 dell'11 settembre.

Il corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto e scambio prevede una componente in denaro, pari a 1,67 euro - ricorda una nota - e una componente in azioni, rappresentata da 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione.