Uganda, il Villaggio della gioia

Per dieci anni in Uganda, Marta e Giorgio Scarpioni hanno realizzato molte iniziative dedicate in particolare a bambini in difficoltà e persone con disabilità. Ma hanno anche inaugurato una presenza missionaria francescana fatta di soli laici, che oggi coinvolge altre famiglie e centinaia di volontari. Sono loro, insieme a tanti operatori locali, il cuore del Villaggio della Gioia di Rwentobo. Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione.
Montaggio: Riccardo Zoletto
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