Uganda, il Villaggio della gioia

In Uganda, Marta e Giorgio Scarpioni hanno dato vita al Villaggio della Gioia, un’esperienza missionaria francescana laica che coinvolge famiglie e volontari al servizio dei bambini e delle persone con disabilità

Per dieci anni in Uganda, Marta e Giorgio Scarpioni hanno realizzato molte iniziative dedicate in particolare a bambini in difficoltà e persone con disabilità. Ma hanno anche inaugurato una presenza missionaria francescana fatta di soli laici, che oggi coinvolge altre famiglie e centinaia di volontari. Sono loro, insieme a tanti operatori locali, il cuore del Villaggio della Gioia di Rwentobo. Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione.

Montaggio: Riccardo Zoletto