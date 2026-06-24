Perché sulle vette si pianta una croce?

Inizia l’estate, tempo di riposo e insieme occasione per rafforzare la vita interiore, attraverso gli esercizi spirituali o le tante opportunità di incontro offerte dalle parrocchie. Ma anche lo sport, l’attività fisica può essere occasione per crescere dentro. E non a caso molti scalatori piantano una croce sulle vette conquistate. Perché lo fanno?
Risponde Taccuino celeste, il podcast di Mondo e Missione a cura di Riccardo Maccioni. Montaggio: Riccardo Zoletto.
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