Perché sulle vette si pianta una croce?

Inizia l’estate, tempo di riposo e insieme occasione per rafforzare la vita interiore, attraverso gli esercizi spirituali o le tante opportunità di incontro offerte dalle parrocchie. Ma anche lo sport, l’attività fisica può essere occasione per crescere dentro. E non a caso molti scalatori piantano una croce sulle vette conquistate. Perché lo fanno?

Risponde Taccuino celeste, il podcast di Mondo e Missione a cura di Riccardo Maccioni. Montaggio: Riccardo Zoletto.