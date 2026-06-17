<Podcast<Taccuini, tra cielo e terra

Cuba, l’ora più buia

Cuba allo stremo: blackout, cibo scarso e futuro incerto nel racconto di don Carlo Doneda.
Google preferred source
1 min di lettura
June 17, 2026
Black out prolungati, trasporti nel caos, scarsità di cibo: Cuba è allo sbando. Mentre le conseguenze del blocco energetico imposto da Donald Trump si abbattono sulla popolazione, le minacce di un intervento diretto statunitense si fanno sempre più insistenti. Se forse si avvicina davvero la fine di un’era, oggi la sfida, per i cubani, è immaginare un futuro: la testimonianza di don Carlo Doneda, missionario fidei donum nell’isola caraibica.
Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione.
Montaggio: Riccardo Zoletto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Google Discover Seguici anche su Google Discover di Avvenire

Altri episodi

June 10, 2026

Così giovani e già santi

Nei giorni scorsi sono stati decisi i santi patroni della prossima Giornata mondiale della gioventù. Esiste un’età minima per essere riconosciuti santi?

May 27, 2026

Ma inquinare è peccato?

La nuova puntata di Taccuino celeste parte dalla Terra dei Fuochi e dalla Laudato si’ per raccontare la necessità di una vera conversione ecologica.

Episodio 25
May 20, 2026

Torna l’incubo fame

Il conflitto in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz hanno ridotto anche le esportazioni di fertilizzanti da cui dipende il 50% dell’agricoltura mondiale.

Da altri Podcast