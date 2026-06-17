Cuba, l’ora più buia

Cuba allo stremo: blackout, cibo scarso e futuro incerto nel racconto di don Carlo Doneda.

Black out prolungati, trasporti nel caos, scarsità di cibo: Cuba è allo sbando. Mentre le conseguenze del blocco energetico imposto da Donald Trump si abbattono sulla popolazione, le minacce di un intervento diretto statunitense si fanno sempre più insistenti. Se forse si avvicina davvero la fine di un’era, oggi la sfida, per i cubani, è immaginare un futuro: la testimonianza di don Carlo Doneda, missionario fidei donum nell’isola caraibica.

Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione.

Montaggio: Riccardo Zoletto