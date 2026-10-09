L’Europa di Robert

Dalla Francia, Leone XIV richiama l’Unione europea alla promessa dei suoi padri fondatori, da Schuman a De Gasperi: costruire insieme la pace. Mette in guardia dall’illusione del riarmo e affronta l’uso della religione da parte dell’estrema destra. Parole che si intrecciano con i suoi richiami al ruolo europeo nei negoziati per l’Ucraina, alle critiche di Trump e alle responsabilità verso i migranti. In questa puntata di LeoPop raccontiamo l’Europa attraverso lo sguardo del Papa, tra radici cristiane, accoglienza e dialogo internazionale: un continente chiamato a ritrovare il coraggio di agire, ora.
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