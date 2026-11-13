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Le donne lo sanno

Leone XIV e il ruolo delle donne nella Chiesa, tra nuove nomine e prospettive di cambiamento.
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November 13, 2026
Sul volo che lo ha portato in Sud America, papa Leone XIV ha presentato ai giornalisti Montserrat Alvarado, nuova prefetta del Dicastero per la Comunicazione. Una donna laica alla guida di uno degli organismi più importanti della Curia romana: una scelta che riaccende l’attenzione sul ruolo delle donne nella Chiesa.
In questa puntata di LeoPop partiamo proprio da questa nomina per ripercorrere il rapporto di Robert Francis Prevost con l’universo femminile, a cominciare dalla madre Mildred, fino agli anni da missionario e vescovo in Perù, dove ha riconosciuto il protagonismo delle donne nelle comunità cristiane, affidando loro responsabilità concrete.
Attraverso le sue parole, le testimonianze di chi lo ha conosciuto e le scelte compiute da Pontefice, cerchiamo di capire quale spazio Leone XIV immagina per le donne nella Chiesa. Tra nuove nomine, questioni ancora aperte e possibili novità.

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