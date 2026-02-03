Piantedosi: «A Torino una resa dei conti verso lo Stato»

Il corteo convocato sabato a Torino era «una resa dei conti con lo Stato democratico». Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella informativa alla Camera dopo gli scontri di sabato che hanno visto oltre 100 agenti feriti, dicendo di citare alcune parole pronunciate lo scorso 17 gennaio nel corso di un'assemblea all'Università di Torino con 750 persone. Le parole di Piantedosi assumono però ben presto il tono del j'accuse verso le opposizioni, o almeno una parte di loro. Il ministro parla infatti di «coperture politiche ben identificabili» dietro i centri sociali occupati, partendo ovviamente dal torinese Askatasuna, sgomberato a dicembre. E subito dopo diventa più esplicito: «Chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità. E credo che faccia altrettanto chi, più in generale, si avventura in riflessioni sociologiche sulla necessità di garantirne di fatto l'agibilità politica, assicurando loro anche spazi di proprietà pubblica».

Piantedosi ha anticipato poi alcune delle misure contenute nel "pacchetto sicurezza" che arriverà in Consiglio dei ministri giovedì (e non domani come programmato). In primis, lo scudo penale verso forze dell'ordine e cittadini nei casi di legittima difesa. Stiamo pensando, ha detto il ministro, «a norme in grado di salvaguardare non solo gli agenti vittime di aggressioni, ma anche tutti i cittadini, senza per questo creare scudi di tipo immunitario». Gli agenti infatti «non chiedono immunità, ma non devono essere bersagli mobili della delinquenza».

Poi il punto sul lavoro di prevenzione in vista della manifestazione di Torino in solidarietà ad Askatasuna, a partire dai mille agenti inviati sul posto, passando per il monitoraggio dei luoghi di arrivo dei manifestanti. «Questo grande lavoro - ha detto Piantedosi - ha evitato che si verificassero danni ben più gravi che erano nei programmi dei manifestanti, riducendo, altresì, il fronte degli aggressori violenti». E «l'efficacia del dispositivo organizzato dalla questura di Torino è testimoniata dall'identificazione di circa 800 persone, di cui più di 50 straniere, nelle ore antecedenti lo svolgimento della manifestazione, e dall'emissione di 30 fogli di via, 10 avvisi orali e 7 divieti di accesso alle aree urbane (Dacur)».

Durante lo spazio per i gruppi parlamentari, però, dopo la solidarietà bipartisan verso le forze dell'ordine, a prevalere è la polemica politica. In primis, con gli eco del prossimo referendum sulla giustizia, con Augusta Montaruli (FdI) che punta il dito contro i giudici: «Il Governo ha tutto quello che poteva fare, ora la credibilità deve recuperarla, però, la magistratura - ha detto la deputata meloniana - mi si deve spiegare perché un poliziotto che spara contro un criminale che lo aggredisce paventando una pistola che si ritiene vera, viene indagato e forse imputato per tentato omicidio (il riferimento è a quanto avvenuto a Rogoredo, ndr). Mentre se è il poliziotto ad essere aggredito con un martello, ripetutamente uno contro dieci, allora l'imputazione o l'indagine avviene per lesioni».

Sul fronte delle opposizioni, invece, viene respinta in toto l'accusa di essere conniventi con i manifestanti violenti. Il leader di Avs, Angelo Bonelli, accusa al contrario Piantedosi «di alzare il livello di scontro nel Paese», con le sue parole. Fino alla richiesta finale, la stessa fatta poco prima da Chiara Appendino (M5s): «Noi aspettiamo ancora lo sgombero di CasaPound». E proprio la deputata pentastellata ha respinto le accuse di connivenza con i centri sociali violenti: «Da sindaca ho sgomberato uno stabile in cui si fabbricavano bombe carta, a Torino» e da allora «vivo ancora sotto scorta. Prima di lanciare accuse sulla connivenza del M5s dovete riconoscere la battaglia di chi non nasconde la testa».