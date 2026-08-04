Per i medici gettonisti nuova proroga al 30 giugno 2027

Viene prorogata fino al 30 giugno 2027 la possibilità di ricorrere ai cosiddetti “medici gettonisti” nell'ambito dei Pronto soccorso degli ospedali. Lo prevede l'articolo 4 della bozza di decreto legge che sarà esaminata oggi dal Consiglio dei ministri. Le «aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale fino al 30 giugno 2027 - si legge - possono affidare a terzi, per non più di dodici mesi, i servizi di emergenza-urgenza anche in più occasioni e con possibilità di proroga, comunque non oltre il predetto termine, nel rispetto delle condizioni» e delle «linee guida contenute nel decreto del ministro della Salute».