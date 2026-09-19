Pakistan: attacco a sede polizia, almeno 31 morti e 100 feriti

Il bilancio dell'attacco contro un quartier generale della polizia nel nord-ovest del Pakistan è salito ad almeno 31 morti, tra cui 16 agenti, e oltre 100 feriti. Un attentatore suicida ha lanciato un'auto carica di esplosivo contro l'ingresso del complesso, mentre in una moschea vicina era in corso la preghiera del venerdì. Secondo le autorità, citate da Al Jazeera, il veicolo ha sfondato il cancello della sede delle forze dell'ordine prima di esplodere. Subito dopo, uomini armati hanno aperto il fuoco ed è avvenuta una seconda esplosione. I combattimenti sono proseguiti anche dopo l'attacco. «Almeno 31 persone, tra cui 16 poliziotti, sono state uccise e più di 100 sono rimaste ferite finora nell'attacco dei militanti e nell'esplosione suicida», ha riferito all'AFP un alto funzionario di polizia.